Горняк22: Выпускной в Алтайском крае обойдется родителям школьников от 8 тысяч рублей

В Барнауле прозвенели последние звонки, старшеклассники сдают экзамены, а их родители завершают приготовления к главному празднику каждого школьника — выпускному балу. Эксперты Авито подсчитали, во сколько в этом году может обойтись подготовка к выпускному.

Выпускной калькулятор

Как правило, стоимость праздника для каждого родителя складывается из общих затрат на организацию праздника и подарки учителям — здесь сумму чаще всего определяет родительский комитет, и затрат на подготовку ребенка к торжеству, которые уже зависят от конкретного семейного бюджета.

Начнем с подарков. Прежде всего, это букет цветов, как правило, для классного руководителя и директора. Стоимость изготовления цветочной композиции в Барнауле в среднем составляет 900 рублей, то есть, два букета будут стоить чуть меньше 2000 рублей. Часто в качестве памятного подарка классному руководителю родители выбирают именные органайзеры и канцелярию, наборы шоколада и сладостей, настенные часы. Стоимость таких подарков составляет порядка 1000-3000 рублей.

Самые ответственные выпускники (или родители, у которых в той же школе учатся младшие дети) стараются в знак благодарности облагородить родную школу и дарят саженцы растений, оборудование для спортзала, технику. Стоимость такого подарка зависит от выбранной категории, например, турник можно купить за 2000 рублей, а саженец ели — 500 руб.

Аренда зала для праздника обойдется в среднем 1000 рублей за час. При этом, средняя продолжительность праздника как правило составляет 4-6 часов, а значит, на помещение классу придется потратить примерно 5000 рублей.

Около 60 000 руб. будет стоить сам банкет (от 800 рублей на человека с учетом родителей и учителей). На Авито Услугах есть и предложения от поваров, готовых приготовить блюда для праздничного банкета из продуктов заказчика от 200 рублей на человека — для кого-то именно этот вариант окажется оптимальным. Еще 6000 уйдет на оплату услуг ведущего (средняя стоимость 1200 за час), и 5000 на диджея (1000 в час). Стоимость выпускного фотоальбома также может варьироваться в зависимости от наполнения и качества, средняя его цена — 1000 рублей.

Чтобы сохранить для ребенка память о школе и одноклассниках, родители приглашают фотографа и видеографа. В среднем их услуги обойдутся в 1000 рублей в час, в случае с выпускным имеет смысл пригласить их еще утром на получение аттестатов и попрощаться вечером, в разгар праздника — по сути, это полноценный рабочий день в 7–8 часов. Итого: примерно 8000 рублей за фото и столько же за видео.

Кроме того, необходимо оплатить трансфер для выпускников и их родителей от школы к месту проведения банкета и обратно. Аренда транспорта с водителем будет стоить в среднем 1000 рублей в час, полная стоимость будет зависеть от необходимого количества часов, состава участников и выбранного авто (например, в лимузин войдет гораздо меньше человек, чем в автобус).

И наконец, подсчитаем персональные траты. Здесь каждая семья может определить свой «потолок». Например, прическу и макияж можно сделать самим или нанять стилиста. Средняя стоимость макияжа в Барнауле сегодня составляет 1000 рублей, столько же нужно потратить на профессиональную укладку.

Самый большой разброс цен ожидаемо в сегменте одежды и обуви. Выбор тут зависит только от ваших пожеланий и финансовых возможностей. Б/у платье для выпускного в хорошем состоянии можно купить по цене от 3000 рублей, туфли — за 700. Костюм для мальчика — от 3000 и выше.

Итого для родителей учеников обычной средней школы общие затраты на выпускной вечер составят порядка 5000–6000 рублей.

Как найти хорошего специалиста

— Рост спроса на услуги по организации мероприятий, как правило, заметен уже в марте: хорошие специалисты открывают бронь на лето в конце зимы, популярные залы в мае тоже могут оказаться заняты, поэтому те родители, которые ответственно подходят к организации события, предпочитают все решить заблаговременно. В начале весны 2021 года спрос на услуги специалистов, готовых взять на себя организацию праздника, рос на 13–17% месяц. При этом по сравнению с прошлым годом, когда на фоне пандемии школы отменили или перевели в онлайн выпускные, спрос в марте вырос на 88%, а в апреле — на 127%, — пояснил руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков. — Количество объявлений от специалистов в области организации и проведения мероприятий за год выросло почти на треть, благодаря чему родители могут сравнить все предложения и выбрать из них самые выгодные под любой бюджет или же организовать для детей особенный праздник, подобрав тематические развлечения.

Эксперты дали также несколько практических советов, которые могут быть полезными при выборе специалиста для организации мероприятия:

не ищите самую низкую цену. Изучите рынок и ориентируйтесь на среднюю стоимость. Как правило, профессионалы не берут оплату ниже рынка, при этом, те, кто размещает свои предложения на сайтах объявлений, не стремятся ее завышать, чтобы не проиграть конкурентную борьбу;

выбирайте мастеров узкого профиля. Такие специалисты чаще всего тратят много времени и средств на профессиональное развитие в выбранном направлении, в отличие от «многостаночников»;

ищите отзывы о мастерах, сейчас это несложно сделать, забив имя специалиста в поисковую систему. Если удастся найти других его заказчиков, не стесняйтесь выйти с ними на связь и поинтересоваться опытом работы с выбранным вами подрядчиком.

Барнаул

Алтайская правда