ГОРНЯК22 27.05.2021
Образование

Горняк22: В Якутии переписали текст релиза об обязательной вакцинации

Горняк22
16 часов Ago

Фото Олег БОГДАНОВ

Пресс-служба правительства Якутии отредактировала текст сообщения о вакцинации. Из него убрали слово «обязательная».

Накануне сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев поручил всем муниципальным образованиям издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако уже сегодня текст пресс- релиза отредактировали. Теперь в новой версии нет слово «обязательная», тогда как в первоначальном варианте оно встречалось три раза, сообщает Газета.ру.

В качестве основной задачи теперь власти Якутии обозначили «обеспечение массовой вакцинации якутян». Также слов «обязательное» убрали из положения об особых требованиях, предъявляемых к работодателям, которые не обеспечили обязательную вакцинацию работников.

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Алтайская правда

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