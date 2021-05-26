Горняк22: Подсчитано, во сколько обойдутся родителям школьные выпускные в 2021 году

Сервис поиска работы SuperJob опросил 3 тыс. российских родителей из 512 населенных пунктов и посчитал, сколько стоят выпускные 11-ти и 9-классников.

Костюм для мальчика на выпускной 9 класса стоит в среднем 9500 рублей. А наряд для девочки – 10400. 26% родителей мальчиков и 20% родителей девочек говорят, что не собираются покупать специальные наряды для выпускных. На организацию выпускного 9-х классов в школах собирают в среднем 6600 рублей.

Выпускной 11-классника обходится дороже. Одежда для юноши стоит в среднем 16 тыс. рублей, для девушки – 16500 рублей. Отказались приобретать костюм для мальчика 18% родителей, для девочки – 13%. Школы собирают на такой выпускной в среднем 11500 рублей.

Дороже всего это мероприятие стоит в Москве. У 9-классников сбор составляет 9500 рублей, у 11-классников – 16300. Одеть сына в столице стоит 17500 рублей, дочь – 18 тыс. рублей.

Алтайская правда