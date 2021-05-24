ГОРНЯК22 24.05.2021
Образование

Горняк22: Ученые выявили коронавирус с тройной мутацией генов

Горняк22
1 час Ago

Британские вирусологи сообщили, что обнаружили новую, тройную мутацию коронавируса с необычной комбинацией генов.

На сегодняшний день зафиксировано 49 случаев заражения этим типом вируса, Пока неизвестно, наиболее ли он заразен и устойчив ли к вакцинам.

Интерес специалистов вызван тем, что индекс распространения COVID-19 в Британии подскочил. И все это происходит на фоне увеличившихся случаев выявления индийского штамма, сообщают « Известия».

Британские власти сообщили, что готовы принять меры для распространения любых видов коронавируса.

Алтайская правда

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