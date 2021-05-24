Горняк22: В России выпустят учебник по налогам для школьников

Налоговая служба России готовит учебник по налогам для школьников. В нем в доступной форме расскажут, как устроена система налогообложения в стране.

Об этом рассказал руководитель ФНС России Даниил Егоров на форуме «Новое знание». По его словам ведомство выпустит учебник, где школьники получат подробные и достоверные знания по налогам в РФ, сообщает ТАСС.

Егоров добавил, что учебное пособие сегодня находится в стадии разработки, но в скором времени уже выйдет в печать. Также будет доступна и электронная версия.

Пособие по налогам разрабатывается для учеников 10–11-х классов, которые уже определились с дальнейшим обучением.

Алтайская правда