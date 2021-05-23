Горняк22: Систему цифровой образовательной среды планируют внедрить в 75 регионах РФ – премьер Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание»

В России будут развивать систему цифровой образовательной среды – ее планируется внедрить для более чем полумиллиона школьников в 75 регионах страны. Об этом в субботу 22 мая сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Всероссийском марафоне «Новое знание».

«Конечно, развитие дистанционных форм обучения стало одним из самых больших достижения прошедшего года. За время пандемии учебные заведения — от школ до университетов — смогли нарастить свои цифровые ресурсы. Дополнительное развитие получил федеральный проект «Цифровая образовательная среда» — это очень важная часть нашего национального проекта «Образование». <…> В ближайшие годы мы планируем внедрить систему цифровой образовательной среды в 75 регионах страны для более чем полумиллиона школьников», — пояснил Мишустин.

По его словам, к этому времени школы будут иметь онлайн-доступ к цифровым образовательным ресурсам и получат необходимое оборудование. Кроме того, среди плюсов использования цифрового образования в 2020 году Председатель правительства РФ отметил повышение цифровой грамотности педагогов. В частности, уже появился новый критерий квалификации педагога – умение работать как онлайн, так и офлайн. Кроме того, в Интернете теперь стали доступны и лекции лучших педагогов ведущих институтов. Это, по словам Мишустина, в России с ее огромными расстояниями сделает обучение более доступным для жителей даже самых дальних регионов.

Напомним, что в 2020 году в Алтайском крае в рамках региональных проектов нацпроекта «Образование» и инициатив губернатора Виктора Томенко для закупа новой компьютерной техники за счет средств федерального и краевого бюджетов было направлено порядка 374 миллионов рублей. Новую технику получили более 200 образовательных организаций Алтайского края. Она позволят, в том числе, получать знания в новом формате цифровой образовательной среды.

В то же время, Мишустин заверил, что переводить всю систему образования на дистант в РФ не будут.

«Точно мы не будет переводить всю систему образования на дистант потому что дорожим тем, что дает только очная форма преподавания. <…> Например, в инженерных и естественнонаучных специальностях, медицинских вузах как можно обойтись без лабораторных работ. <…> Так что, мне кажется, нужно найти разумный баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя», — отметил Председатель Правительства РФ.

22 мая – третий, заключительный день просветительского марафона «Новое знание», который проводит общество «Знание». Он проходит в 8 городах России, одновременно организована онлайн трансляция – ее уже посмотрели больше 12 миллионов человек. Среди спикеров, которые выступили на форуме, помимо Михаила Мишустина — Дмитрий Песков, Илон Маск, Стив Возняк, Денис Мацуев, Сергей Шойгу, Илья Варламов и множество других экспертов.Присоединиться к марафону можно на сайте: http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia.

Фото: static.government.ru

Алтайская правда