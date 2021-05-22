Горняк22: Еще 10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 72 пациента. Скончались 10 инфицированных. В девяти случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти, сообщили 21 мая в оперштабе региона.

Сейчас в госпиталях проходят лечение 546 инфицированных и 162 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. У 154 пациентов болезнь протекает тяжело. На аппаратах ИВЛ находятся 64 заболевших.

С начала пандемии в регионе общее число заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией превысило 51 тысячи человек. Умерло 3 тыс. 144 инфицированных (непосредственно от ковида — 2 220).

Алтайская правда