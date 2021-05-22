Горняк22: Алтайские студенты впитывают «Новое знание» с «большого экрана»

20 мая во всех крупных вузах Алтайского края организовали просмотр онлайн-трансляции просветительского марафона «Новое знание». Студенты собирались в учебных аудиториях и через проекторы на «большом экране» следят за выступлением звёздных гостей. В АлтГТУ так к форуму присоединились около 70 студентов.

«Ребята проявили неподдельный интерес к марафону. Заинтересовало выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова, который много лет находится на своём посту и его опыт бесценен. Дмитрйи Чернышенко курирует вопросы цифровой экономики и инноваций. Студентам нашего вуза будет особенно полезно узнать о достижениях российской науки и техники», – рассказала проректор по учебной работе АлтГТУ Лариса Сучкова.

В классическом университете трансляцию в аудитории смотрят 60 учащихся институтов истории и международных отношений, а также математики и информационных технологий.

«Просмотр организовали в аудитории, вместимостью до 100 человек. Планируем участвовать в интерактиве. Студенты хотят задать свои вопросы спикерам», – рассказал начальник управления информации и медиакоммуникаций АлТГУ Дмитрий Марьин.

В агарном университете большинство студентов присоединятся к марафону удалённо. На «большом экране» трансляцию смотрят 40 учащихся инженерного и экономического факультетов.

«У нас большинство студентов уже разъехались на производственную практику. Но они могут подключиться к марафону онлайн», – отметил проректор по учебной работе АГАУ Сергей Завалишин.

Напомним, просветительский марафон проводит с 20 по 22 мая общество «Знание». Всего запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В мероприятие проходит в 8 городах России. Жители Алтайского края могут присоседиться к форуму онлайн — http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia.

Алтайская правда