Горняк22: Как жить дальше после трагедии в школе в Казани

С детьми и взрослыми, жертвами казанского стрелка, мы простились – горе и ощущение неизбывной растерянности остались. Как жить дальше? Превратить школы в охраняемые периметры? Перевести учеников на домашнее обучение? Страх, неведомый ранее, рождает сценарии, которые еще вчера казались невозможными…

Запредельное

Уже много дней страна не может отрешиться от страшных картин.

Преподаватель Алина Зарипова спасает ребят, выводит их из здания одного за другим, а в это время этажом выше убийца уже расправился с ее сыном Амиром… Диляра Галиуллина, встав в дверном проеме, прикрывает собой учеников. Малыши-первоклашки дружно прыгают в окно – благо первый этаж – по команде своей учительницы Эндже Гаязовой… А географичка Татьяна Миничкина пишет в чате гимназии: «Забаррикадируйтесь, закройте двери изнутри, хоть на швабру».

Ильназ Галявиев. Тщедушный, цыплячьего телосложения 19-летний юноша, учившийся в колледже на айтишника. Выпускник этой же, 175-й, гимназии Казани. 11 мая, уходя казнить людей, он написал в соцсетях: «Сегодня я убью огромное количество биомусора…» Его семья характеризуется положительно – отец Ренат, мать Наиля, старший брат Инсаф. И они боятся, как пишут пользователи, суда Линча.

Пока специалисты спорят, каким из психических недугов страдает Ильназ, возомнивший себя богом, вспомним о первом звоночке, «прозвеневшем» в Керчи в октябре 2018-го. Там 17-летний студент колледжа Владислав Росляков убил 21 и ранил 67 человек.

«Мама не любит папу, папа не любит маму. Я подрасту и тоже любить никого не стану», – этот детский стишок вспомнился под кадры, в которых юный Ильназ, уже арестованный и «зафиксированный» ремнями, беснуется, корчится от ненависти и страха. Зрелище не для слабонервных.

Отвечать новым угрозам

Почему ничему не научила нас первая трагедия, керченская? И где гарантия, что не случится третья?

Обеспеченность школ и детских садов Алтайского края техсредствами безопасности растет, но панацея ли сам этот факт? Напомним, гимназия № 175 Казани была напичкана металлодетекторами, системами речевого оповещения и видеонаблюдения, и двери закрывались на магнитный замок…

– Мы расслабились после керченских событий, понадеявшись на русский авось, решили, что больше такое не повторится, – говорит директор школы № 52 Барнаула Татьяна Пономарёва. – Но снова случилась беда, перед которой меркнет всё. Можно сколько угодно кивать на правительство и финансирование, но педагоги должны заниматься вопросами безопасности. С детьми за эти дни мы разобрали, как себя вести в опасной ситуации, а с коллегами изучили все доступные инструкции. Опыт Беслана например, хотя там – другая история, террористы выдвигали требования. В Казани же вооруженный человек шел в школу с одной целью – убивать. Нам нужны знания, четкие алгоритмы, как реагировать, если в школу проник террорист. Чтобы педагогам не плавать в море всевозможных инструкций – единые памятки и методички на все случаи школьных ЧС, разработанные совместно силовиками и психологами. Так, чтобы мы могли отработать их до автоматизма, как научились отрабатывать эвакуацию. Горький урок Казани должен пойти впрок. Ведь родители доверили нам самое дорогое – детей. Мир поменялся, а значит, надо менять и меры реагирования на новые угрозы. Внедрять механизмы, которые повысят уровень безопасности. Такая миссия досталась семьям и учителям.

Экстренно

В разговоре с горожанами и сельчанами о возможных средствах защиты выплыла еще одна проблема – неоднородность бюджетов. Как скромным сельским школам догнать в техническом оснащении крупные городские? Те же системы видеонаблюдения недешевы, а для иных сельских муниципалитетов и вовсе неподъемны.

Заместитель главы Пакрушихинского района по социальным вопросам Надежда Брянская рассказала, что в школе райцентра установили 55 дополнительных видеокамер плюсом к уже действующим. На очереди образовательные организации сёл этой территории.

– Мероприятие дорогостоящее для бюджета района, но средства изыскиваются, поскольку жизнь детей бесценна. Включившись в разработанный краевым Министерством по образованию и науке антикризисный план, мы готовы к усилению пропускного режима и проведению тренировок, чтобы каждый – и взрослый, и ребенок – знал, что надо делать, если, не приведи господи, случится подобное и у нас.

В решении задач повышения безопасности Надежда Артаваздовна видит несколько неясностей. Первая – финансовая. В селе мало платежеспособных родителей. Многие семьи живут лишь на социальные пособия. Стало быть, нужна помощь края. Вторая – кадровая. Кто займется охраной? Полиция, Росгвардия, частные охранные предприятия? Не проблема – заключить договор с ЧОП. Но впереди лето, и охранять нужно будет не школы, а оздоровительные лагеря, ближайший из которых в 12 километрах от райцентра. Как организовать работу охранников-профессионалов вахтовым методом? Третья – разветвленность сельсоветов с их малокомплектными школами и детскими садами.

Конечно, мы не с нуля начинаем, нам не нужно придумывать велосипед. О наработках краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи (все они есть на сайте) рассказала его директор Людмила Домнич. Похоже, казанский стрелок разрешил однозначно все споры по поводу необходимости экстренной психологической службы в целом и присутствия психолога в каждой школе в частности. Кто, как не он, должен обратить внимание преподавателей и родителей на изменившееся поведение подростка, его закрытость или возникшие вдруг странности. Напомним, убийца Галявиев – вчерашний школьник, учащийся колледжа…

– Сейчас нам не обойтись без поддержки силовых структур с их богатым опытом противодействия терроризму. Наш центр, оператор психологической службы региона, готов к такому сотрудничеству, готов адаптировать предоставленные материалы под конкретные возможные ситуации в образовательных организациях, – подтвердила Людмила Домнич.

Ответ «АП» из пресс-служб региональных управлений МВД, Росгвардии, МЧС: да, силовики готовы стать партнерами гражданских ведомств в разработке методических рекомендаций, от которых зависит жизнь и здоровье детей.

Коллектив редакции «Алтайской правды» и ее читатели выражают соболезнование семьям детей и педагогов, погибших в Казани.

Факт

В Алтайском крае сегодня действует 2348 объектов сферы образования, подведомственных Министерству образования. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения Российской Федерации…» определено, что в систему безопасности входит пост охраны с видеонаблюдением, кнопка тревожной сигнализации, металлоискатель; объект должен охраняться лицензированной на данный вид деятельности организацией. Как сообщил министр образования и науки края Максим Костенко, в крае решаются вопросы совершенствования систем безопасности.

Есть мнение

Дарья Орлова, менеджер, мама двух сыновей, г. Барнаул:

– Забирая вечером старшего ребенка из школы № 74, а младшего из детского сада № 56, я понимаю, что никто и ничто не помешает проникнуть внутрь террористу, пожелай он этого. Меня эта ситуация с ума сводит. Колючая проволока и автоматчики по периметру – не выход, ведь это детские, а не режимные учреждения. Но нужны реальные меры безопасности. Рамки – работающие, а не макеты для показухи. На входе – охранник, способный мгновенно реагировать на угрозы, а не бабушка божий одуванчик. Дополнительные расходы, скорее всего, лягут на родителей. Но, думаю, они согласятся, ведь речь-то идет о жизни детей.

Татьяна Часовских, редактор алейской газеты «Маяк труда», мама Полины, ученицы школы № 2 г. Алейска:

– Всё слишком тревожно. Ясно, что система безопасности школ показала в Казани свою несостоятельность. Охранять учебные заведения должны люди профессионально подготовленные, пусть это будут запасники – военные, полицейские, сотрудники МЧС. Второй момент – техническое оснащение. У больших городов и ресурсов для установки металлоискателей и видеокамер больше. Нужно, чтобы возможности были равны у всех муниципалитетов; вероятно, понадобится специальная программа с защищенным финансированием. Третий – необходимы курсы безопасного поведения для детей, родителей, педагогов.

Максим Беседовский, командир ДНД г. Бийска, папа 15-летнего Артёма, ученика Верх-Катунской школы:

– Как отец и человек, связанный с соблюдением правопорядка, думаю сейчас постоянно о том, что случилось в Казани. Наверное, не буду оригинальным, если скажу, что пора переходить на лицензирование службы охраны учебных заведений. Вы попробуйте зайти в иные госучреждения! Там стоят бдительные вооруженные люди в форме. Пришло время поработать им и в школах. Своего сына я уже проинструктировал, как вести себя в случае нападения, и до конца учебного года мы совместно с полицией проведем в школах Бийска открытые уроки по основам безопасного поведения.

Алтайская правда