ГОРНЯК22 23.05.2021
Образование

Горняк22: В Каменском районе последние звонки будут звенеть два дня

Горняк22
20 часов Ago

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в школах Камня и сельских общеобразовательных учреждений 21 и 22 мая в очном формате.

В этом году последние звонки прозвенят для  195-ти городских выпускников 11-х классов и 36-ти селян.

Девятиклассников в Каменском районе 464 человека: 95 сельских ребят и 369 горожан. Для них уже стартовала экзаменационная пора.  Сейчас перед ними стоит выбор — продолжать учебу в школе или поступать в профессиональные  учебные учреждения.

Фото: Наталья Исаева

Каменский район 

Алтайская правда

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