Горняк22: В Каменском районе последние звонки будут звенеть два дня

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в школах Камня и сельских общеобразовательных учреждений 21 и 22 мая в очном формате.

В этом году последние звонки прозвенят для 195-ти городских выпускников 11-х классов и 36-ти селян.

Девятиклассников в Каменском районе 464 человека: 95 сельских ребят и 369 горожан. Для них уже стартовала экзаменационная пора. Сейчас перед ними стоит выбор — продолжать учебу в школе или поступать в профессиональные учебные учреждения.

Фото: Наталья Исаева

Каменский район

Алтайская правда