Горняк22: В Алтайском крае проверят безопасность школ, сделав акцент на психологах
Губернатор Виктор Томенко провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили защищенность школ Алтайского края. Поводом послужила трагедия, которая произошла на прошлой неделе в Татарстане.
Напомним, 17 мая премьер-министр заявил о новых требованиях к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Также поручил разработать общие требования по безопасности в школах.
Уполномоченная по правам ребенка в крае Ольга Казанцева на заседании сказала, что важно обеспечить психологическое благополучие всех детей. Так можно предупредить агрессивное поведение. Она уверена, что необходимо усилить работу детской психиатрической службы. Кстати, в Алтайском государственном медицинском университете впервые выпустят специалистов такого профиля.
В школах, по мнению уполномоченной, нужно использовать методики разрешения детских конфликтов и технологии антибуллинга – сделать всё, чтобы не было «отверженных» детей. Соцзащиту следует привлечь к работе по «поддержанию психологического комфорта в семьях», считает Казанцева.
По итогам заседания было решено:
- провести ревизию защищенности образовательных учреждений;
- во время проверки сделать акцент на работе психологической службы;
- усилить пропускной режим;
- улучшить инженерно-техническую оснащенность.