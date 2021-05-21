ГОРНЯК22 21.05.2021
Образование

Горняк22: Последние звонки начались в школах Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

С 20 по 31 мая в школах Алтайского края проходят последние звонки. В большинстве общеобразовательных учреждений Барнаула торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, состоятся 22 мая. Об этом сообщил сегодня, 20 мая, министр образования и науки региона Максим Костенко.

В этом году последние звонки прозвучат более чем для 12 тыс. выпускников 11 классов и свыше 23 тыс. девятиклассников. Все мероприятия будут проводиться с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений по коронавирусу. Массовых мероприятий не планируется.

Официально учебный год в школах региона будет завершен 31 мая. Первыми уйдут на каникулы ученики 1, 9 и 11 классов. Но начаться летний отдых у детей может и раньше.

График каникул каждая образовательная организация может устанавливать самостоятельно, придерживаясь рекомендаций Министерства просвещения. Также в школах сами решают, когда будут выдавать аттестаты.

Алтайская правда

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