Горняк22: Будут ли выпускные? Министр образования Алтайского края дал четкий ответ

Фото Олег БОГДАНОВ

Выпускные вечера в образовательных учреждениях Алтайского края в этом году могут проводиться в очном формате. Об этом сообщил сегодня, 20 мая, министр образования и науки региона Максим Костенко в ходе «прямого эфира» в Instagram.

По его словам, каждое учреждение само определит в каком формате и когда будет проводиться торжественное вручение аттестатов ученикам 9 и 11 классов. Но все мероприятия должны быть организованы с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций и требований Роспотребнадзора, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Здесь мы говорим не только о школах и детсадах, но также об учреждениях среднего профессионального образования, колледжах и так далее. Выпускные вечера рекомендовано проводить отдельно по классам, группам либо на открытом воздухе», — пояснил министр.

В детских садах разрешено присутствие на выпускном одного родителя. Причем руководитель дошкольного учреждения, который несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, будет сам принимать решение: будут ли на празднике по представителю от семьи либо всего один родитель от группы.

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Алтайская правда