ГОРНЯК22 21.05.2021
Образование

Горняк22: Государственная итоговая аттестация стартовала в школах Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

В школах Алтайского края начался период государственной итоговой аттестации (ГИА). С 18 по 21 мая девятиклассники пишут итоговые контрольные работы.

«Таких выпускников у нас свыше 23 тысяч человек. Особенностью этого года стало то, что девятиклассники сдают только два предмета в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – русский и математику. Один предмет по выбору пишут в формате контрольной работы», — пояснил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Основной период экзаменов пройдет с 24 мая по 2 июля. Проведение экзаменов разделено на два дня: 24 и 25 мая состоятся ОГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку для девятиклассников, 27 и 28 мая – по математике.

«Особенность проведения итоговой аттестации для выпускников 11 классов состоит в том, что для получения аттестата достаточно знать экзамен по русскому и математике в форме ГВЭ. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают те, кто собирается поступать в вузы: русский язык обязателен для всех. Остальные экзамены – по выбору из тех, которые необходимы для поступления в вуз», — рассказал министр.

По его словам, порядка 2 тыс. одиннадцатиклассников из свыше чем 12 тысячи выпускников 2021 года не будут сдавать ЕГЭ. Вместе с выпускниками прошлых лет писать его будут около 10,5 тыс. человек.

Проведение ЕГЭ в основной срок начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. 3 и 4 июня пройдет самый массовый экзамен – по русскому языку. 7 июня предстоит сдавать математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Еще два экзамена также разделены на два дня. 21 и 22 июня участники ЕГЭ сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, а 24 и 25 июня – по информатике и ИКТ.

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни. Дополнительный период — с 12 по 17 июля.

Работа пунктов приема экзаменов (ППЭ) будет организована с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций и требований Роспотребнадзора. Это и специальная рассадка на расстоянии 1,5 метров, и обработка поверхностей, и наличие рециркуляторов. Маски для детей по желанию. Также в пунктах будут дежурить по два медика.

«В этом году в пунктах приема экзаменов у нас задействовано большее количество аудитории, чем прежде – 1060. Будет организовано 98 таких ППЭ», — отметил министр.

В целом условия проведения организационно не будут отличаться от прошлых лет. Исключение составит экзамен по информатике и ИКТ. Впервые он пройдет в компьютерном варианте.

Алтайская правда

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