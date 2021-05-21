Горняк22: Приемка загородных лагерей в Алтайском крае начнется с 25 мая

В Алтайском крае с 25 мая начнется приемка загородных детских лагерей. Работа комиссий продлится до 3 июня. В этом году планируется открыть 53 таких оздоровительных учреждений.

«Примерно 25-28 тыс. детей планируем принять за счет того, что будет сокращена продолжительность смены с 21 до 14 дней. Впрочем, в некоторых организациях дети смогут по-прежнему отдыхать три недели», — пояснил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Работа детских лагерей будет организована с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций и требований Роспотребнадзора, введенных из-за пандемии коронавируса. «Дети заезжают вместе с педагогическим составом и командой учреждения. Выезжать они также будут все вместе. Родительских дней не будет. Между сменами проводится санобработка», — рассказал глава Минобрнауки края.

В ходе приемки специалистам предстоит проверить систему охраны, домики, пищеблок и т.д. Уделят внимание многим другим вопросам. Самый обширный – обеспечение санитарных норм, организация здорового питания и создание комфортных условий для проживания.

«Старт каникул — 1 июня. В этот день начинают работать пришкольные лагеря. С 3 июня начнут открываться загородные лагеря. Они будут принимать детей все лето. Некоторые из них планируют провести по четыре смены», — резюмировал Максим Костенко.

Алтайская правда