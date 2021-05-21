ГОРНЯК22 21.05.2021
Образование

Горняк22: Приемка загородных лагерей в Алтайском крае начнется с 25 мая

Горняк22
10 часов Ago

В Алтайском крае с 25 мая начнется приемка загородных детских лагерей. Работа комиссий продлится до 3 июня. В этом году планируется открыть 53 таких оздоровительных учреждений.

«Примерно 25-28 тыс. детей планируем принять за счет того, что будет сокращена продолжительность смены с 21 до 14 дней. Впрочем, в некоторых организациях дети смогут по-прежнему отдыхать три недели», — пояснил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Работа детских лагерей будет организована с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций и требований Роспотребнадзора, введенных из-за пандемии коронавируса. «Дети заезжают вместе с педагогическим составом и командой учреждения. Выезжать они также будут все вместе. Родительских дней не будет. Между сменами проводится санобработка», — рассказал глава Минобрнауки края.

В ходе приемки специалистам предстоит проверить систему охраны, домики, пищеблок и т.д. Уделят внимание многим другим вопросам. Самый обширный – обеспечение санитарных норм, организация здорового питания и создание комфортных условий для проживания.

«Старт каникул — 1 июня. В этот день начинают работать пришкольные лагеря. С 3 июня начнут открываться загородные лагеря. Они будут принимать детей все лето. Некоторые из них планируют провести по четыре смены», — резюмировал Максим Костенко.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Алтайском крае проверят безопасность школ, сделав акцент на психологах

Горняк22: В Алтайском крае проверят безопасность школ, сделав акцент на психологах

Горняк22
10 часов Ago
Губернатор Виктор Томенко провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили защищенность школ Алтайского края. Поводом послужила трагедия, которая произошла на...
Алтапресс: Как получить кешбэк от государства за детский отдых в 2021 году?

Алтапресс: Как получить кешбэк от государства за детский отдых в 2021 году?

Горняк22
10 часов Ago
О федеральных и региональных видах компенсаций рассказывает к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Куликова. Детский отдых. Фото предоставлено Алтайским...

Читать по теме:

ВТОПЕ: