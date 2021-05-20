ГОРНЯК22 21.05.2021
Образование

Горняк22: Когда начнутся каникулы у школьников в 2021 году

Горняк22
18 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

С 24 мая 2021 года во многих школах России и Алтайского края начнутся летние каникулы. Но при этом в некоторых учреждениях дети уйдут на отдых лишь с 31 мая. На учебу школьники вернутся 1 сентября.

22 мая в образовательных учреждениях Алтайского края пройдут «Последние звонки». Линейки проведут на открытом воздухе. Массовых мероприятий в образовательных учреждениях не планируется. Торжественное вручение аттестатов возможно для отдельных классов с соблюдением санитарных правил.

У школьников, которые не являются выпускниками, в этот день состоятся уроки и классные часы.

График каникул каждая образовательная организация может устанавливать самостоятельно, придерживаясь рекомендаций Министерства просвещения. Точный график в конкретной школе можно посмотреть на ее официальном сайте или уточнить у классного руководителя.

Алтайская правда

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