Горняк22: Больше тысячи бюджетных мест дополнительно получат вузы Алтайского края

В своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил: в ближайшие два года в вузах России будет открыто дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, причем 70% из них будет отдано регионам.

Постепенное увеличение бюджетных мест в вузах Алтайского края запланировано до 2030 года. Это позволит, в частности, приостановить отток студентов в другие города.

Больше всего бюджетников в этом году среди региональных вузов готов принять Алтайский госуниверситет — более 600, АлтГТУ – свыше 200, АлтГПУ — 150. Общее же количество бюджетных мест составит 6 тыс. 635.

В АлтГУ подчеркнули, что эта мера реализуется в комплексе с другими. Так, с 2021 года не менее 100 вузов в регионах будут получать гранты от 100 млн рублей на обновление научно-технической базы, открытие студенческих технопарков и пр.

Это позволит запустить ряд проектов сотрудничества образовательных, научных учреждений с предприятиями реального сектора экономики. Поэтому новые бюджетные места в университетах будут сопровождаться ростом трудоустройства по заказу индустриальных партнеров.

Алтайская правда