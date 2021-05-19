Горняк22: Правительство утвердило антитеррористические требования к детским лагерям

Правительство России утвердило новые антитеррористические требования к местам организации отдыха и оздоровления юных жителей страны. Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая передает сигналы о вызове экстренных служб. А осмотр зданий и территорий будут проводить не реже четырех раз в день.

Все лагеря разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и уровня безопасности в регионе. Для каждой разработан свой комплекс мер. Распределением лагерей по категориям займутся специальные комиссии.

Новшество не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками национальной гвардии. Также под эти требования не подпадают лагеря, организованные школами во время каникул, турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней.

По данным регионального Минобрнауки, в 2021 году в Алтайском крае планируется открыть 858 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 805 лагерей с дневным пребыванием и 53 загородные оздоровительные организации. Всеми видами отдыха и оздоровления будет охвачено более 79,8 тыс. юных жителей.

При этом порядка 25 тысяч мальчиков и девочек смогут провести каникулы в загородных лагерях (для сравнения: в 2019 году отдохнули 32 тыс. 450 детей). Среди причин уменьшения количества мест – 75% допустимой наполняемости от общей мощности и уменьшение количества загородных учреждений.

Алтайская правда