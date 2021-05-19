Горняк22: «Земский учитель». В Алтайском крае утверждено 39 претендентов на 1 млн

Минобрнауки Алтайского края утвердило 39 претендентов на выплаты по программе «Земский учитель» в 2021 году. Всего в этом году заявки поступили от 158 человек.

В список победителей попали представители 16 регионов, в том числе 17 местных жителей. Четверо – из Республики Алтай, по двое – из Тывы, Томской области, Забайкальского и Красноярского края. По одному – из Татарстана, Чувашии, Ингушетии и других субъектов РФ.

Чаще всего среди кандидатов встречаются учителя начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка, истории и обществознания. Возраст педагогов, подавших заявки – от 23 до 53 лет, сообщает ведомство.

До 15 июня им нужно съездить в выбранную школу и получить подтверждение об участии в программе. Те, кто не сможет предоставить ведомству такой документ, будут исключены из списка. Вместо них в проект пригласят других учителей. Итоговый список победителей утвердят 1 августа.

Напомним, педагог-участник должен переехать на работу в село или маленький город с населением до 50 тыс. человек. Размер выплаты для «Земского учителя» – 1 млн рублей. Трудиться необходимо не менее пяти лет – как минимум, по 18 часов в неделю. Некоторые участники программы получат дополнительные виды социальной поддержки.

Использовано иллюстративное фото

Алтайская правда