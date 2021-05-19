Горняк22: Взрывное искусство. Медиастудия откроется в алтайской школе

В школе Рубцовского района откроется медиастудия. Новороссийская школа Рубцовского района вошла в число победителей краевого грантового конкурса на поддержку школьных инициатив «Я считаю» с проектом «Медиастудия Art-Boom».

Творческий бум

Руководитель проекта – педагог Денис Потыковский рассказывает, что идея создать нечто подобное созрела давно:

– Ребята у нас все творческие: поют, танцуют, играют на сцене, даже есть радиоискусство как предмет допобразования. Постоянно сталкивались с проблемой нехватки помещений. Одним надо репетировать танцы, а другим петь. Актовый зал занят. Куда идти? К тому же детям хочется чего-то нового. Им интересны современные виды искусства, такие как арт-челлендж, битбокс и другие. А возможности развивать их нет ни технической, ни материальной.

Как нельзя кстати оказалась краевая программа поддержки школьных инициатив. Ребята решили создать проект, который назвали «Медиастудия Art-Boom». Почему так?

– Арт – это искусство, а бум – такой взрыв, – поясняет президент детской организации «Счастливая деревня» десятиклассница Дарья Кузнецова. –

У нас взрывные идеи! Хочется, чтобы ими накрыло всех!

База под идею

Цель проекта – создать материально-техническую базу для раскрытия и реализации творческих способностей учащихся в различных направлениях искусства и единое медиапространство, где школьники во внеурочное время получат возможность научиться новому по четырем направлениям: вокал, хореография, театральное искусство и радиоискусство.

Для этого нужно оборудование. В студию – микшерный пульт, специальные микрофоны, стойки, колонки. В актовый зал – световое оборудование, профессиональные головные микрофоны, которые облегчат задачу ведущим и юным артистам, занятым в театральных постановках. Они смогут свободно жестикулировать и выражать эмоции, ничто не будет им мешать в руках.

Сметная стоимость проекта подсчитана до копейки: 363 836 рублей. Из них сумма грантовой поддержки – 308 836 рублей, 30 000 рублей – внебюджетные средства школы и 25 000 рублей – спонсорская помощь.

Родители пообещали ремонт сцены. Дети сделают генеральную уборку, займутся изготовлением декораций и сценических костюмов.

– Мы и сами не против помочь, – говорит школьный активист Дмитрий Свиридов. – Школа выделила кабинет под медиастудию, его надо приводить в порядок.

Худсовет – всему голова

При медиастудии планируется художественный совет, в который войдут учащиеся школы, представляющие все творческие направления. Там они станут предлагать свои идеи, обмениваться информацией, разрабатывать сценарии, утверждать репертуар. Это будет намного эффективнее: уже никогда не получится кто в лес, кто по дрова. К тому же некоторые дети занимаются сразу в нескольких кружках. Им такое общее пространство позволит развивать многогранный талант.

В Новороссийской школе с нетерпением ждут, когда придет оборудование, ведь пользоваться им будут практически все, даже дошкольники из групп кратковременного пребывания. У них тоже есть занятия музыкой.

Студия начнет работу в сентябре. При подготовке первого концерта ребята и взрослые планируют задействовать все технические возможности нового оборудования.

Рубцовский район

Алтайская правда