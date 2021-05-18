ГОРНЯК22 19.05.2021
Образование

Горняк22: Выяснилось, кто публикует большую часть фейков о вреде вакцины

Горняк22
16 часов Ago

Фото Олег БОГДАНОВ

Большую часть фейковых слухов о вакцинации распотраняет совсем небольшая группа. К такому заключению  пришли специалисты некоммерческого Центра по борьбе с цифровой ненавистью и Anti-Vax Watch, назвав таких антидеятелей «дюжиной дезинформации».

Исследователи изучили 812 тысяч постов, которые был выставлены в Facebook и Twitter с 1 февраля по 16 марта 2021 года. Выяснилось, что всего 13 людей, собственников некоммерческих организаций, публикуют 65% всей информации, дискредитирующей вакцину. У них нет медицинского образования, зато есть средствами, которые позволяют им распространять ложь, сообщает Лента.ру.

Антивакцинаторы имеют солидную аудиторию — более 95 млн подписчиков. Среди них остеопаты, адвокат, бывший бодибилдер, бьюти-блогер, хиропрактик и другие.

В Twitter «дюжина» публикует 17% твитов о вреде вакцин. А вот в Facebook их охват намного масштабнее — 73% контента.

Алтайская правда

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