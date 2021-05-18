ГОРНЯК22 19.05.2021
Образование

Горняк22: Последний звонок пройдет в Барнауле 22 мая

Горняк22
16 часов Ago

Последний звонок для выпускников 9 и 11 классов пройдет в Барнауле 22 мая, сообщает пресс-служба администрации города.

Линейки проведут на открытом воздухе. В них примут участие более 6900 девятиклассников и 4109 выпускников 11-х классов из 85 общеобразовательных организаций города. Массовых мероприятий в образовательных учреждениях не планируется.

Торжественное вручение аттестатов возможно для отдельных классов с соблюдением санитарных правил.

Барнаул 

Алтайская правда

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