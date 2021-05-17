ГОРНЯК22 17.05.2021
Образование

Горняк22: «Качество студента падает»: глава РАН рассказал о причинах ухудшения образования

Горняк22
6 часов Ago

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал о проблемах школьного и университетского образования, передает ТАСС.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране», — заявил академик.

Вместе с тем он отметил, что вузы жалуются на некачественную школьную подготовку: мол, приходят те, кому надо таблицу умножения учить. Сергеев связывает проблемы в образовательной сфере с отсутствием объединяющей граждан идеологии и падением авторитета учителей.

По его словам, необходимо обязательно поднимать престиж и статус учителя. И работой с учителями должны заниматься, в том числе, вузы и РАН. Одной из главных же задач академии должно стать сопровождение молодежи, начиная со школы.

Фото: РАН

Алтайская правда

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