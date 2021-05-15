Горняк22: Барнаульский лицей №122 признан лучшим в России

Барнаульский лицей №122 стал лауреатом всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2021». Он признан лучшей общеобразовательной организацией.

В конкурсе участвуют лучшие российские учреждения, продемонстрировавшие передовой педагогический опыт и высокие показатели качества образования.

В региональном Минобрнауки подчеркнули, что лицей три года входит в ТОП-500 лучших общеобразовательных организаций страны. Несколько лет подряд лицеисты демонстрируют высокий уровень результатов Единого госэкзамена.

Барнаул

Алтайская правда