Горняк22: На безопасность школ Алтайского края направят полмиллиарда

Около 300 школ в 42 муниципалитетах Алтайского края получат системы видеонаблюдения и управления доступом на сумму около 500 млн рублей, сообщают «Вести Алтай».

После трагедии, произошедшей в одной из школ Казани, алтайское Минобрнауки приказало усилить меры безопасности в образовательных организациях. Проверяется организация входного контроля, проводятся дополнительные инструктажи педагогов, учеников и родителей.

Работа ведется не только в школах, но и детсадах, училищах и учреждениях дополнительного образования. Так, 120 млн рублей власти направят на переоснащение охранных систем в интернатах с круглосуточным пребыванием детей.

Алтайская правда