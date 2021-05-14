ГОРНЯК22 14.05.2021
Образование

Горняк22: На безопасность школ Алтайского края направят полмиллиарда

Горняк22
1 час Ago

Около 300 школ в 42 муниципалитетах Алтайского края получат системы видеонаблюдения и управления доступом на сумму около 500 млн рублей, сообщают «Вести Алтай».

После трагедии, произошедшей в одной из школ Казани, алтайское Минобрнауки приказало усилить меры безопасности в образовательных организациях. Проверяется организация входного контроля, проводятся дополнительные инструктажи педагогов, учеников и родителей.

Работа ведется не только в школах, но и детсадах, училищах и учреждениях дополнительного образования. Так, 120 млн рублей власти направят на переоснащение охранных систем в интернатах с круглосуточным пребыванием детей.

Алтайская правда

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