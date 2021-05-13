Горняк22: Алтайское Минобрнауки готово заплатить 4 млн рублей за новую крышу

На капитальный ремонт крыши здания алтайского краевого Минобрнауки выделено более 4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Начальная цена тендера составила 4,2 млн рублей, источником финансирования выступает краевой бюджет. Заявки принимаются до 19 мая. Закончить все работы подрядчику предстоит до 30 сентября.

Конструкция крыши и ее внешний вид останутся прежними, заменены будут покрытия, утеплитель и т.п.

Барнаул

Алтайская правда