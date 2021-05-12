ГОРНЯК22 13.05.2021
Образование

Горняк22: Итальянке случайно ввели шесть доз вакцины Pfizer

Горняк22
20 часов Ago

В Италии девушке по ошибке поставили шесть доз вакцины от коронавируса Pfizer – BioNTech. Иск против медсестры она подавать не собирается.

В городе Масса-Каррара 23-летняя студентка по психологии пришла на прививку в госпиталь утром воскресенья. Девушка проходит практику в больнице, а всем медикам предписана обязательная вакцинация. Препарат поставляется в ампулах на шесть доз, и медсестра по ошибке ввела всю ампулу, пишет «ТАСС».

Нарушение сразу заметили в больнице и сообщили о нем студентке. Девушка признается, что очень испугалась, поскольку никакой литературы, описывающей подобные случаи, нет. Кроме того, передозировкой считаются уже четыре дозы.

В больнице девушку сутки держали под наблюдением. Сейчас она дома. Студентка жалуется на головную боль, усталость и боли в руке.

По мнению некоторых врачей, при введении слишком большой дозы препарата должного эффекта может не быть.

Алтайская правда

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