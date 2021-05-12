Горняк22: В школах Алтайского края усилят меры безопасности после трагедии в Казани

В школах и детсадах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования Алтайского края усилят меры безопасности после трагедии в Казани. 11 мая вооруженный совершеннолетний молодой человек ворвался в казанскую гимназию №175 и открыл там стрельбу.

В результате погибли 9 человек, в их числе 7 детей. Еще 21 человек доставлен в больницы. Семьям погибших будут выплачены 1 млн руб., людям с ранениями тяжелой и средней степени – 400 тысяч, легкой степени – 200 тыс. рублей.

Стрелок задержан правоохранительными органами. Его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

12 мая в Татарстане было объявлено днем траура. В этот день в школах Казани отменили занятия. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Он поручил правительству обеспечить медицинскую и психологическую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие родственникам жертв трагедии. Отдельное поручение Владимир Путин дал директору Росгвардии Виктору Золотову. Будет проработано новое положение о видах оружия, которое может находиться на руках у населения.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил телеграмму президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Глава региона выразил самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших при стрельбе в гимназии № 175.

«Произошедшее не оставило равнодушным никого. Особую боль вызывает то, что чудовищное преступление совершено в стенах школы. Скорбим вместе с вами и готовы оказать необходимую помощь», — говорится в тексте.

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций. Рекомендации включают подробный антикризисный план работы.

«В крае работа по антитеррористической безопасности учебных заведений ведется на системной и долгосрочной основе. Выполняются все решения и рекомендации Национального антитеррористического комитета, Правительства РФ, Министерства просвещения. Трагические события в регионах нашей страны дают поводы для уточнения и усиления принимаемых мер. Эти меры являются предметом постоянного внимания краевой антитеррористической комиссии, работой которой руководит губернатор Виктор Томенко, и антитеррористических комиссий городов и районов», — пояснили нам в пресс-службе главы Алтайского края.

Также в региональном Минобрнауки сообщили, что подписан приказ об усилении мер безопасности и проведении дополнительного инструктажа в каждой образовательной организации. Здесь вновь проверят, как организован входной контроль. Проведут дополнительные собрания.

«Все образовательные организации имеют паспорта безопасности. Мы решаем вопросы, связанные с выполнением этого. Прежде всего, это создание инфраструктуры», – отметил министр образования и науки края Максим Костенко.

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Алтайская правда