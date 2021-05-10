Горняк22: Тотальная проверка школьных учебников истории началась в России

Программы изучения истории в колледжах и школах проверяются на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Министр рассказал, что уже подготовлены поправки к закону об образовании, позволяющие усилить контроль качества учебников.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал школьные учебники истории, отметив, что в них есть информация о втором фронте, однако ничего не сказано о Сталинградской битве.

По данным Минпросвещения, речь идет об учебнике «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Олега Волобуева.

Фото: скриншот с labirint.ru

Алтайская правда