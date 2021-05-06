ГОРНЯК22 06.05.2021
Образование

Горняк22: Заболеваемость ковидом в Алтайском крае снизилась до уровня начала сентября 2020 года

Горняк22
5 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

Количество новых случаев коронавируса за сутки в Алтайском крае показало уровень начало сентября 2020 года. Примерно такое же количество также регистрировалось и в первые числа июня.

По данным оперштаба на 5 мая, в регионе за сутки подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекцией. При этом выздоровел 71 пациент. От COVID-19 скончались шесть человек.

Лечатся в ковидных госпиталях 769 инфицированных и 207 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В 192 случаях инфекция протекает тяжело. На аппаратах ИВЛ находятся 77 человек.

Общее число заболевших или переболевших ковидом в регионе превысило 50 тысяч человек. Из этого числа выздоровели порядка 45 тысяч. Умерли около 3 тысяч инфицированных.

Уже более 196 тысяч жителей региона поставили прививки от коронавируса. Из этого числа две прививки получили 127 тыс. 363 человека.

Алтайская правда

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