Горняк22: Роспотребнадзор усилил антиковидные рейды в Алтайском крае

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В Алтайском крае в усиленном режиме сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией проводят рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Накануне антиковидные проверки прошли в Барнауле, Бийске и других городах, а также в Зональном, Ельцовском, Красногорском, Солтонском, Целинном и иных районах.

Инспектируют места скоплений людей: крупные торговые центры, продуктовые магазины, рынки и городской общественный транспорт. Главные нарекания – отсутствие масок. На нарушителей составляют протоколы.

Управление Роспотребнадзора по краю напоминает о необходимости соблюдать главные противоэпидемические меры: масочный режим и социальное дистанцирование. Нарушения антиковидных требований грозят штрафными санкциями.

Алтайская правда