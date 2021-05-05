ГОРНЯК22 05.05.2021
Образование

Горняк22: Бийская школьница поедет на парад Победы в Москву

Горняк22
7 часов Ago

Ученица 7 класса школы №40 в Бийске Полина Ротова одержала победу во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» и выиграла поездку в Музей Победы в Москву.

Всего победителями и призёрами Всероссийского конкурса в этом году стали 44 финалиста, сообщили в краевом Минобрнауки. Полина Ротова стала лучшей в номинации за международную значимость представленной темы.

Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы в Москве 8 мая. Вместе с Полиной на ней будет присутствовать ее учитель литературы Надежда Шестакова.

Конкурс проходил в несколько этапов. Полина прошла региональный этап, а затем ее работу отправили в Москву. Темой сочинения девочки стали события в белорусской Хатыни, в которой каратели сожгли почти 150 человек, половину из которых составляли дети.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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