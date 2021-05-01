Горняк22: Роспотребнадзор Алтайского края напомнил об обязательности масок

Фото Олег БОГДАНОВ

В преддверии длинных майских выходных Роспотребнадзор напомнил жителям Алтайского края о необходимости соблюдать противоэпидемические меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Обязательными остаются масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция в общественных местах, на городском транспорте и так далее.

«Ситуация по заболеваемости COVID-19 стабилизировалась, но случаи продолжают регистрироваться. Также существует риск завоза мутировавших штаммов из-за рубежа», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты напоминают, что большое скопление людей даже вне помещений является потенциально опасным. Кроме того, постоянные походы в гости также грозят инфицированием.

«Стоит подумать об ограничении контактов. Важно носить маску во всех общественных местах. Особенно — в магазинах и общественном транспорте», — замечают в Роспотребнадзоре.

Жителям региона советуют отдыхать в эти дни за городом или на даче, избегая больших компаний людей. Также стоит предпочитать прогулки на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности.

Алтайская правда