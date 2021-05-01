ГОРНЯК22 02.05.2021
Образование

Горняк22: Два вуза Алтайского края вошли в международный рейтинг Round University Ranking

Горняк22
16 часов Ago

Алтайский государственный университет и Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова вошли в престижный рейтинг Round University Ranking (RUR). Исследователи назвали тысячу ведущих мировых вузов в 2021 году.

Всего от нашей страны в ТОП попали 95 организаций высшего образования. Лучшим российским вузом стал Московский государственный университет — 91 строчка в мировом рейтинге.

АлтГУ занял 611 позицию. В свою очередь АлтГТУ имени Ивана Ползунова расположился на 773 месте.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, вузы оценивали по четырем группам показателей. Это качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

Алтайская правда

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