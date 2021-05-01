Горняк22: 89 студентов Алтайского края будут получать стипендию правительства РФ

Студентам Алтайского края, достигшим максимальных успехов в обучении, назначают стипендии российского правительства. В 2021-2022 учебному году таких будет 89 человек (было 74).

В их числе 82 учащихся из профессиональных образовательных организаций. Они получают профессии и специальности, которые соответствуют приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики страны, сообщает Минобрнауки региона.

У тех, кто учится на специалиста среднего звена, правительственная стипендия составляет 4 тыс. рублей. Для будущих квалифицированных рабочих – 2 тыс. рублей.

Данная стипендия была учреждена в 2012 году.

Алтайская правда