ГОРНЯК22 30.04.2021
Образование

Горняк22: Перестал работать один из четырех мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Барнауле с 29 апреля перестал принимать желающих поставить прививку от коронавируса мобильный пункт вакцинации в поселке Южный. Также не будет работать с 1 по 3 мая комплекс у торгово-развлекательного центра «Пионер».

Мобильный ФАП возле ТРЦ «Весна» будет открыт все праздничные дни с 10 до 16 часов. Пункт на площади Сахарова работает с 1 по 3 и с 8 по 10 мая в эти же часы.

При себе необходимо иметь паспорт и полис. Прививка – бесплатная. Одно из важных условий: не должно быть ни температуры, ни каких-то соматических признаков болезни. При этом если вы недавно переболели коронавирусом или в крови высокие титры антител к этой инфекции, также стоит воздержаться от иммунизации.

Также можно поставить прививки в поликлиниках. В том числе записаться на иммунизацию предлагают через сайт госуслуг. Медицинские организации Алтайского края с 4 по 7 мая будут работать в обычном режиме.

«За время вынужденной приостановки плановой медпомощи у жителей накопилась масса проблем со здоровьем. К тому же на данные дни многие записаны на вакцинацию против коронавирусной инфекции, ранее уже выданы направления к узким специалистам и на госпитализации», — прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Алтайская правда

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