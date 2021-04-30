Горняк22: Расходы на образование в Алтайском крае увеличили на 6,6%

В 2020 году году на 6,6% увеличили расходы на сферу образования Алтайского края. По итогам года они составили почти 27 млрд рублей. На 20% больше средств — 5,7 млрд — направлено на модернизацию образовательной инфраструктуры.

Об этом 29 апреля на сессии краевого Законодательного Собрания губернатор Виктор Томенко рассказал в ходе отчета о деятельности органов исполнительной власти региона по социально-экономическому развитию региона в 2020 году.

За счет строительства, а также перепланировки существующих помещений в результате капитальных ремонтов в 2020 году для школьников создано дополнительно 3680 мест, для дошкольников – 1660 мест. В текущем году за счет строительства новых объектов планируется создать еще более 3000 мест для дошкольников, 840 из которых уже введены.

Для всех учеников начальной школы – а их у нас более 120 тысяч – организовано бесплатное горячее питание. «Чтобы это осуществить, было приобретено около 7 тысяч единиц нового оборудования, а в 40 школах созданы новые пищеблоки, 24% были капитально отремонтированы», — рассказал губернатор.

Алтайская правда