Горняк22: Виктор Томенко: Прирост зарплаты педагогов составил 15% за 2020 год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе отчета перед депутатами АКЗС рассказал, как решается задача повышения заработной платы педагогических работников. За 2020 год прирост в среднем у педагогов составил 15%.

По его словам, очень важно, чтобы на муниципальном уровне средства, направляемые на оплату труда педагогов, использовались строго по назначению, не отвлекались на другие цели. И это уже ответственность глав муниципалитетов.

«При этом мы понимаем, что средняя нагрузка педагогов в крае, несмотря на то, что она имеет тенденцию к снижению, составляет примерно 1,4 ставки — в соседних регионах значительно выше. На совершенствование системы оплаты труда сегодня направлено поручение президента», — заметил глава региона.

Алтайская правда