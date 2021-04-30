ГОРНЯК22 30.04.2021
Образование

Горняк22: Виктор Томенко: Прирост зарплаты педагогов составил 15% за 2020 год

Горняк22
8 часов Ago

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе отчета перед депутатами АКЗС рассказал, как решается задача повышения заработной платы педагогических работников. За 2020 год прирост в среднем у педагогов составил 15%.

По его словам, очень важно, чтобы на муниципальном уровне средства, направляемые на оплату труда педагогов, использовались строго по назначению, не отвлекались на другие цели. И это уже ответственность глав муниципалитетов.

«При этом мы понимаем, что средняя нагрузка педагогов в крае, несмотря на то, что  она имеет тенденцию к снижению, составляет примерно 1,4 ставки — в соседних регионах значительно выше. На совершенствование системы оплаты труда сегодня направлено поручение президента», — заметил глава региона.

ГОРНЯК22 30.04.2021

Алтайская правда

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