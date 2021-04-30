ГОРНЯК22 30.04.2021
Образование

Горняк22: Российским вузам разрешили перейти на дистанционку с 4 по 7 мая

Горняк22
8 часов Ago

Вузам России разрешили 4–7 мая перейти на дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе Минобрнауки РФ.

В документе уточняется, что во время установленных президентом нерабочих дней руководители образовательных организаций могут проводить обучение и промежуточную аттестацию с «применением дистанционных образовательных технологий».

Также до 30 апреля необходимо определить численность сотрудников, которые будут работать с 4 по 7 мая.

Минпросвещения РФ с 1 по 10 мая рекомендовало школам уйти на каникулы. В детских садах в этот период будут работать дежурные группы.

Алтайская правда

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