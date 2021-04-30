Горняк22: Алтайские вузы получили на 11% больше бюджетных мест в 2021 году

В Алтайском крае увеличилось количество бюджетных мест в вузах. В 2021 году их будет 7 тыс. 800 — это больше уровня прошлого года на 11%.

Как сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, впервые регион преодолевает кризис снижения контрольных цифр приема по вузам: бюджетных мест станет почти на 800 больше. При этом выпускников в нынешнем году меньше, поэтому у них увеличатся шансы на поступление. Таким образом, почти 62% выпускников смогут стать студентами вузов края.

Министр отметил, что выросшее число бюджетных мест связано «с настойчивой позицией региональных властей» на федеральном уровне, передает ТАСС.

«Мы много работали с аппаратом Министерства науки и высшего образования РФ и в результате, к примеру, впервые Алтайский государственный медуниверситет получил дополнительные бюджетные места. Сегодня, конечно, при распределении направлений бюджетных мест ориентируются на инженерные, естественно-научные специальности», — сказал Костенко.

АлтГУ в 2021 году получил 2 тыс. 533 бюджетных мест. Это позволит принять в 1,5 раза больше студентов по сравнению с прошлым годом.

Алтайская правда