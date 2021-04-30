Горняк22: В Алтайском крае наградили десять сельских педагогов-просветителей

Фото Олег БОГДАНОВ

В Барнауле наградили премией им. С.П. Титова десять сельских педагогов-просветителей. Действующих учителей и ветеранов сферы образования отметили за пропаганду педагогических знаний и знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях, за просветительскую деятельность в области культуры и семейного воспитания, профессиональной и социальной ориентации, за краеведение и экологическое просвещение.

– Доля сельских учителей у нас 60 процентов, – подчеркнул губернатор Виктор Томенко, вручавший педагогам почетные награды. – В Алтайском крае их особо почитают, потому что школа в селе – нечто большее, чем просто учебное заведение. Это центр притяжения, центр культурной, спортивной и досуговой жизни. И миссия сельского учителя очень широка, и она заключается не только в том, чтобы учить и воспитывать детей.

Река времени

Эти слова подтверждает собственным примером Елена Зикратая, учитель истории, обществознания и географии филиала поспелихинской школы № 3 в поселке 12 лет Октября. В 2003 году она создала историко-краеведческий музей «Река времени».

– В старой школе у нас была Ленинская комната, в 90-е годы почти всё это, понятно, исчезло. И мы решили с ребятишками, что в новом школьном здании нужен музей. Это же уважение к нашему прошлому! И оно сейчас вызывает большой интерес, у нас очень много редких экспонатов. Люди сами приносили старинные вещи, а летучие отряды детей по всей деревне бегали – я им объяснила, что нужно искать. Я вообще предпочитаю оставаться за кулисами, чтобы впереди были дети.

История школьного музея началась в 2003 году, а четыре года спустя он обрел официальный статус. Сегодня его фонды пополняются в том числе благодаря экспедициям по району.

– У нас когда-то был очень большой совхоз с несколькими отделениями, сейчас от них остались только руины. И мы с ребятами ездим по ним, собираем материал, фотографируем. Это же всё равно интересно! К тому же у нас в районе есть вечный источник, не замерзающий зимой, речки, сопки наши знаменитые, много всего интересного. Собранные материалы становятся основой для научно-исследовательской работы школьников, они участвуют в программе «Будущее Алтая», даже выступали в Москве на всероссийских конкурсах.

Хозяева Земли

Увлечение учителя биологии Усть-Калманской школы Ирины Ясеневой экологическим просветительством, кажется, было предопределено:

– Сколько себя помню в детстве, если видела где-то грязную полянку, то брала грабли и шла ее убирать, – улыбается она. – Со временем, когда стала работать в школе, решила приобщить к этому детей, им ведь быть хозяевами Земли. Нужно было как-то восхитить их этой деятельностью и ее результатами.

Судя по всему, Ирине Олеговне это удается: набрав в свой волонтерский отряд «Прометей» новых, совсем маленьких ребятишек, она через них старается аккуратно воздействовать на родителей. «На наши акции всегда стопроцентная явка, и вот дети набирают мешки мусора, которые оказываются больше их самих, и обязательно надо сфотографироваться на фоне «Мы герои, мы это сделали!», – рассказывает педагог.

Еще одно мощное свершение – заложенный 20 лет назад пришкольный дендрарий, где всё по-настоящему: грамотный проект от краевого экологического центра, около 80 видов деревьев и кустарников, постоянный уход и детские экскурсии. «Тогда люди у нас только начали обращать внимание на культурные участки, мода же меняется. А там росли кривые клены, старые тополя. Мы решили их выкорчевать и сделать всё по-новому… Знаете, меня все поддерживают – коллеги, родители, общественность, – с благодарностью говорит учительница. – Полслова – и всё будет сделано. Вот 1 мая будем высаживать большое количество саженцев».

Сделать кого-то счастливее

А Асыя Муратова, ветеран сферы образования и бывший учитель истории и обществознания знаменитой Шипуновской школы им. Луначарского, удостоилась Титовской премии за просвещение своих ровесников.

– Я организовала университет пожилого человека, – говорит Асыя Хабибуловна. – Он объединил разных по профессии и характеру людей, стремящихся к знаниям, желающих быть востребованными временем. В университете несколько отделений: «правоведение», «основы компьютерной грамотности», «здоровый образ жизни всей семьи», «садоводство». Самое любимое – «культура и жизнь», где человек может самореализоваться, утвердиться в своих талантах, повести за собой людей, сделать кого-то счастливее…

Это начинание родилось в 2009-м, и за прошедшие годы число слушателей выросло в десять раз. Педагог замечает, что в городе у людей гораздо больше возможностей реализоваться, но ведь и на селе хочется наполнить свою жизнь смыслом и шагать в ногу со временем.

Особенно гордится Асыя Хабибуловна проектом «Народы дома одного», который объединил национальные диаспоры Шипуновского района. «Мы провели работу в архивах и начали с армян. На мероприятие пришли семьями – они впервые почувствовали, что их не два-три человека, а много и они могут творить. Я давала историческую справку, затем они театрализованно показывали свои обычаи и традиции и выставляли кулинарные изыски. Провели такие праздники с узбеками, украинцами, белорусами, последними стали татары. Меня даже благодарили за то, что я разные диаспоры сдружила между собой. В такие моменты я чувствую большое вдохновение и думаю, что, может, и сама несу какую-то долю радости».

Справка

Премия имени С.П. Титова учреждена в 2007 году и вручается за значительный вклад в дело просвещения и распространения педагогических знаний, активное участие в общественной жизни края. По инициативе победителей конкурса в 2010 году организован Клуб титовцев, который объединяет уже 140 педагогов.

Алтайская правда