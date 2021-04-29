Горняк22: Стали известны сроки и особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал о государственной итоговой аттестации. 24-25 мая выпускники основной школы будут писать ОГЭ по русскому языку. Математика сдается 27-28 мая.

Резервные дни 8, 10, 30 июня и 2 июля. Дополнительный этап для девятиклассников пройдет с 3 по 17 сентября.

Условия санитарной безопасности, которые предписаны Роспотребнадзором:

специальная рассадка, на расстоянии 1,5 метров,

обработка поверхностей,

наличие рециркуляторов,

маски для детей по желанию.

Особенности проведения ОГЭ в 2021 году

Особенностью проведения ОГЭ является то, что выпускники сдают только два экзамена – русский и математику. Один предмет по выбору они пишут в формате контрольной работы.

Сдавать ОГЭ в 2021 году в Алтайском крае будут свыше 23 тысяч школьников.

Контрольные работы пройдут с 18 по 21 мая:

18 мая: биология, литература, информатика и ИКТ,

19 мая: физика, история,

20 мая: обществознание и химия,

21 мая: география и иностранные языки.

Итоговая аттестация выпускников 11 классов

Итоговая аттестация выпускников 11 классов начнется 31 мая для тех, кто сдает географию, литературу, химию. Самый массовый экзамен – русский язык. Его будут сдавать более 12 тысяч выпускников Алтайского края.

Итоговая аттестация по ЕГЭ продлится до 2 июля, включая резервные дни. Дополнительный этап завершится 17 июля».

Особенности проведения ЕГЭ в 2021 году

Особенность проведения итоговой аттестации для выпускников 11 классов — для получения аттестата достаточно знать экзамен по русскому и математике в форме ГВЭ.

ЕГЭ сдают те, кто собирается поступать в вузы: один экзамен русский язык обязателен для всех. Остальные экзамены – по выбору. Математика базового уровня в этом году не сдается.

Условия проведения организационно не будут отличаться от прошлых лет. Исключение здесь составит экзамен по информатике и ИКТ. Впервые он пройдет в компьютерном варианте.

Алтайская правда