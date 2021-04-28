Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли 7 человек с коронавирусом, заболели 81

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В Алтайском крае за сутки подтвердили еще 81 случай коронавирусной инфекции. Умерли семь инфицированных, непосредственно от COVID-19 скончались шесть из них. Также излечились 104 пациента. Такие данные 27 апреля обнародовал оперштаб региона.

В целом с начала пандемии общее число заболевших коронавирусом превысило 49,4 тысячи человек. Выздоровели порядка 44,3 тысяч пациентов. Умерли 2 тыс. 943 человек (в том числе от инфекции — 2047).

Сейчас лечатся в ковидных госпиталях 919 инфицированных и 224 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных достигло 226 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 80 человек.

Всего Алтайский край получил 250 тыс. 587 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. По данным на утро 27 апреля, прививаются 177 тыс. 567 жителей. Из этого числа 102 тыс. 695 человек завершили полностью вакцинацию.

Алтайская правда