Горняк22: Школы, вузы и детсады Алтайского края не будут работать с 1 по 10 мая

В Минобрнауки Алтайского края рассказали о работе образовательных организаций региона с 1 по 10 мая. В связи с указом президента учащихся ожидают незапланированные «каникулы».

Дни с 4 по 7 мая будут выходными для общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования, организаций дополнительного образования, Центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и так далее. Учебные занятия в очной форме не будут проводиться. Скорректируют образовательные программы и расписание Всероссийских проверочных работ.

В детских садах могут быть организованы группы полного дня в случае необходимости участия родителей в работе организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения муниципального образования.

Студенты вузов также отдыхают.

Алтайская правда