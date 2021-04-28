ГОРНЯК22 28.04.2021
Образование

Горняк22: Школы, вузы и детсады Алтайского края не будут работать с 1 по 10 мая

Горняк22
8 часов Ago

В Минобрнауки Алтайского края рассказали о работе образовательных организаций региона с 1 по 10 мая. В связи с указом президента учащихся ожидают незапланированные «каникулы».

Дни с 4 по 7 мая будут выходными для общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования, организаций дополнительного образования, Центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и так далее. Учебные занятия в очной форме не будут проводиться. Скорректируют образовательные программы и расписание Всероссийских проверочных работ.

В детских садах могут быть организованы группы полного дня в случае необходимости участия родителей в работе организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения муниципального образования.

Студенты вузов также отдыхают.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Подготовим к школе дошколят и поможем ученикам успешно закончить учебный год

Алтапресс: Подготовим к школе дошколят и поможем ученикам успешно закончить учебный год

Горняк22
8 часов Ago
Наконец-то пришла долгожданная весна. Радостное настроение, на улице тепло, на душе спокойно. Но так ли беззаботно и радостно чувствуют себя родители школьников? Для них приход...
Алтапресс: Алтайский филиал РАНХиГС обеспечит обучение граждан, ищущих работу

Алтапресс: Алтайский филиал РАНХиГС обеспечит обучение граждан, ищущих работу

Горняк22
8 часов Ago
В краевом центре подписано соглашение между Президентской академией и управлением Алтайского края по труду и занятости населения. Подписание соглашения. Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС...
Алтапресс: Наука в жизнь – жизнь в науку: в АГАУ обсудили актуальные вопросы кинологии

Алтапресс: Наука в жизнь – жизнь в науку: в АГАУ обсудили актуальные вопросы кинологии

Горняк22
8 часов Ago
В Алтайском ГАУ состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кинологии». Фото: Константин Пехтерев Дрессировка, кормление, селекция, деятельность общественных организаций, а также...

Читать по теме:

ВТОПЕ: