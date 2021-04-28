Горняк22: Как будут работать школы и детские сады Барнаула во время майских праздников
Для всех образовательных организаций дни с 4 по 7 мая считаются нерабочими. Однако будут работать некоторые группы в детских садах по обычному графику.
Детские сады Барнаула в этот период будут функционировать в режиме полного дня для детей работающих родителей. Это касается сотрудников организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование систем безопасности и жизнеобеспечения населения.
Для того, чтобы их дети посещали группы полного дня, родителям необходимо предоставить справку, которая подтвердит их работу в праздничные дни.