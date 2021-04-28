ГОРНЯК22 28.04.2021
Образование

Горняк22: Виктор Томенко вручил премию педагогам-просветителям Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

27 апреля в правительстве Алтайского края прошла церемония награждения специальной премией имени Степана Титова. 10 сельских педагогов были отмечены в шести номинациях, каждый из них получит денежную премию.

Как отметил Виктор Томенко, доля сельских учителей в регионе почти 60%, и их особо почитают. Потому что школа в селе — это центр притяжения, культурной, спортивной и досуговой жизни.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание школе и педагогам уделяют на государственном уровне. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию  озвучил новые инициативы, которые касаются поддержке классного руководства, развития школьной инфраструктуры, приобретения школьных автобусов, сообщает пресс- служба губернатора края.

Премия имени Степана Титова учреждена в 2007 году для поощрения и поддержки сельских педагогов. Алтайский край — единственный регион России, где поощряют сельских учителей-просветителей, в том числе находящихся на заслуженном отдыхе.

Фото: Антон Федотов

Алтайская правда

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