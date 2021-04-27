ГОРНЯК22 28.04.2021
Образование

Горняк22: 9 тыс. дошкольников Барнаула получат путевки в детсады на будущий год

Горняк22
16 часов Ago

В столице Алтайского края идёт комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций на предстоящий учебный год.

Впервые пойдут в детсад около 6 тыс. детей до трех лет и около 3 тыс. – старше трех лет, сообщает официальный сайт Барнаула.

Количество предпочитаемых дошкольных учреждений ограничено. Поэтому части детей нет в списках на предоставление мест. Чтобы решить этот вопрос, в августе организуют дополнительные дни приема. Запись на них будет открыта на сайте городского комитета по образованию с 1 июня. На том же сайте можно увидеть список детей, направленных в детские сады.

Барнаул 

Алтайская правда

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ГОРНЯК22 28.04.2021

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