Горняк22: 9 тыс. дошкольников Барнаула получат путевки в детсады на будущий год

В столице Алтайского края идёт комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций на предстоящий учебный год.

Впервые пойдут в детсад около 6 тыс. детей до трех лет и около 3 тыс. – старше трех лет, сообщает официальный сайт Барнаула.

Количество предпочитаемых дошкольных учреждений ограничено. Поэтому части детей нет в списках на предоставление мест. Чтобы решить этот вопрос, в августе организуют дополнительные дни приема. Запись на них будет открыта на сайте городского комитета по образованию с 1 июня. На том же сайте можно увидеть список детей, направленных в детские сады.

Барнаул

Алтайская правда