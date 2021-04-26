Горняк22: 77 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

За минувшие стуки в Алтайском крае выявлено 77 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 45 пациентов, умерло 6 человек, из них от COVID-19 — 4.

Из вновь зарегистрированных случая 27 — в Барнауле. 14 человек заболело в Бийске, 8 — в Павловском районе, по 5 — в Рубцовске и Локтевском районе, по 4 — в Смоленском районе. В других муниципалитетах края — по 3 и менее заболевших.

На 25 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом 939 человек. Еще 254 пациента проходят лечение с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, в резерве — 413.

Всего в Алтайский край поступило 250 587 комплектов вакцины против коронавируса. На утро 25 апреля прививается 173 413 (+ 1 148) человек. В том числе, 74 560 получили первую прививку, 98 853 полностью привиты.

Алтайская правда