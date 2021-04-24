Горняк22: Новые штаммы коронавируса проникли в Сибирь

Роспотребнадзор Красноярского края предупредил о том, что в регионе обнаружены британский и южноафриканский штаммы коронавируса.

«В ходе мониторинговых исследований, проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», на территории края зарегистрирована циркуляция мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции: британского и южноафриканского штаммов», — гласит текст сообщения, опубликованный на сайте ведомства.

Роспотребнадзор назвал ситуацию с вирусом в Красноярском крае напряженной и призвал жителей региона защитить себя, поставив прививку от ковида.

Фото: Максим Стрелковский

Алтайская правда