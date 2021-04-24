Горняк22: Опорный вуз Алтайского края надеется получить путинские гранты

Президент РФ Владимир Путин объявил, что 100 российских вузов получат в текущем году по 100 млн рублей в виде грантов. Алтайский государственный университет надеется получить такой грант и уже готовит документы.

«Речь идет о программе поддержки ведущих университетов «Приоритет 2030». Эта программа призвана запустить ряд проектов сотрудничества образовательных, научных учреждений с предприятиями реального сектора экономики. Поэтому новые бюджетные места в университетах будут сопровождаться ростом трудоустройства по заказу индустриальных партнеров», — пояснил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Что касается бюджетных мест, то их количество Путин пообещал увеличить на 45 тысяч. При этом 70% новых мест отойдут регионам. Что касается АлтГУ, то за последние три года количество бюджетных мест в нем выросло более чем вдвое – с 1144 до 2652. Значительно увеличилось количество мест по гуманитарным и естественным направлениям подготовки, а также в сфере ИТ-технологий.

Алтайская правда